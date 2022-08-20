Organ bağışına dikkat çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirecek

Adana'da beyin tümörü nedeniyle oğlunu kaybeden Kemal Yücel, ilik ve organ bağışına dikkat çekmek amacıyla, 60 gün sürecek ve 41 şehri kapsayacak bisiklet turuna Adana'dan çıktı.



Organ bağışına dikkat çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirmeyi amaçlayan duyarlı baba, Diyarbakır'a doğru giderken, "Diyarbakır'ın benim için önemli bir yeri var, çünkü oğlumun kalbi orada atıyor" dedi.