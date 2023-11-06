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06 Kasım 2023 Pazartesi 07:39:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 07:39:00

Ordu'ya Bangladeşli gelin

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Avustralya'da yaşayan Erhan Yılmaz ile Fatema Khandakar arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı alan çift ilk olarak Singapur'da düğün yaptı.

Ordulu olan ancak bir süredir Avustralya'da yaşayan Erhan Yılmaz (31) ile Bangladeşli olan, Singapur'da büyüyen ve Avustralya'da yaşayan Fatema Khandakar (28) arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı alan çift ilk olarak Singapur'da 3 gün süren bir düğün yaptı.

Ardından Türkiye'de Türk geleneklerine göre düğün yapıldı. Ordu'da yapılan düğünde Bangladeşli Fatema Khandakar müzik eşliğinde eşi ile birlikte oyun havaları oynadı. Çift, ilerleyen günlerde Avustralya'da ve önümüzdeki yıl Bangladeş'te de düğün gerçekleştirecek.
Etiketler : ordulu bangladeşli düğün
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