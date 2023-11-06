Ordu'ya Bangladeşli gelin
Avustralya'da yaşayan Erhan Yılmaz ile Fatema Khandakar arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı alan çift ilk olarak Singapur'da düğün yaptı.
Ordulu olan ancak bir süredir Avustralya'da yaşayan Erhan Yılmaz (31) ile Bangladeşli olan, Singapur'da büyüyen ve Avustralya'da yaşayan Fatema Khandakar (28) arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı alan çift ilk olarak Singapur'da 3 gün süren bir düğün yaptı.
- Hobi olarak 3 keçiyle hayvancılığa başlayan kadın mimar sürü sahibi oldu
- Kargoyla gönderilen çekleri çalan kuryeye 7 yıla kadar hapis talebi
- Aydın'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
- Rize'de öğrenci yurdundaki asansör kazasıyla ilgili idari soruşturma
- Ağrı'nın köyleri beyaza büründü
- Okuma sevdası sahaf yaptı