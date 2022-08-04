Ordu'nun simgesi 'Üç kız heykeli' tahrip edildi

Ordu'da, şehrin simgelerinden biri olan "üç kız heykeli", kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde, "Tabya başında üç kız yan yana" yöresel türküsünden esinlenilerek yapılan üç kız heykeline zarar verildiği belirtildi. "Ayağı koparılan ve üzerlerinde çizikler olan 3 kız heykelinin yeniden yapılarak alana yerleştirilmesi planlanıyor" denildi.

