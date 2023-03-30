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30 Mart 2023 Perşembe 23:06:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 23:06:00

Ordu'da yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi

Kaynak: AA

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Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin tamamında, 1 ilçede ise 9 okulda eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Gölköy, Gürgentepe ile Ulubey ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Fatsa ilçesindeki Aslancami, Ilıca, İslamdağ, Geyikçeli, Hatipli, Kulak, Demirci, Meşebükü ile Yassıtaş İlkokul-Ortaokulu'nda da eğitime arar verildiği ifade edildi.

Valilik açıklamasında, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Etiketler : valilik ordu yoğun kar yağışı

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