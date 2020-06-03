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03 Haziran 2020 Çarşamba 15:11:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 15:11:00

Ordu'da ucubelerden geriye moloz yığını kaldı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha yıkılmadı mı?' diyerek sorduğu Ordu sahiline dikilen 3 bloktan oluşan 17'şer katlı binaların yıkım işlemleri sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim değişikliğinin ardından, geçen yıl yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldığı gerekçesiyle yıkımı için konuyu Belediye Meclisi'ne taşıdı. Burada alınan karar doğrultusunda binalar mühürlendi. Ardından binaların yıkımı için mahkemeye başvuruldu. Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak hukuki süreç başlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen şubat ayında ‘Ordu’daki bina daha yıkılmadı mı?’ diye Ordu milletvekillerine sormasıyla konu yeniden gündeme geldi.

Büyükşehir Belediyesi, Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurarak yapılan gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binanın yıkılmasını talep etti. Mahkeme binanın yıkımına karar verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından da yıkım şirket yetkililerine tebliğ edildi.

Kentte 3 ay önce kırıcı iş makinesinin gökdelen inşaatı üzerine çıkarılmasıyla başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı. Yıkılan gökdelen inşaatından ise geriye moloz yığınları kaldı. İş makineleriyle moloz yığınlarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, gökdelen inşaatının olduğu alanın plaj ve mesire alanı olarak kullanılmasını istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e teşekkür etti. Güneytepe, “Biz imza kampanyası ile halkımızın desteğiyle bu güzelliğin yok edilmesini gündeme taşıdık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Büyükşehir Belediye başkanımız buna duyarsız kalmadılar.

Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, gökdelen inşaatının olduğu alanın plaj ve mesire alanı olarak kullanılmasını istediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e teşekkür etti. Güneytepe, “Biz imza kampanyası ile halkımızın desteğiyle bu güzelliğin yok edilmesini gündeme taşıdık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Büyükşehir Belediye başkanımız buna duyarsız kalmadılar.

Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yıkım son aşamada. Bundan sonra buraya ne yapılacak? Bizim beklentimiz, Ordulu halkının da destek verdiği bir konu var. Buranın mesire alanı ve plaj olarak kullanılmasını istiyoruz. Bu yönde herkesin beklentisi var. Orada tarihi mezarlar, mezar taşları vardı yok oldu. Bundan sonra bu alanın halka açık bir alan olmasını istiyoruz. Şuanda buranın park alanı olacağına dair bana yazı geldi” dedi.

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