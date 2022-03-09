Orbiter, 26 Mart'ta Güneş'e en yakın konumda olacak

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter'in 26 Mart'ta Güneş'e en yakın konumuna erişmesi bekleniyor. Şu anda Dünya ile Güneş'in neredeyse ortasından geçen uydu, 14 Mart'ta Merkür'ün yörüngesinden geçecek.

Uydu 26 Mart'ta, Güneş'e en yakın gezegen Merkür'den daha yakın olacak ve Güneş'in atmosferi ile manyetik alanının yanı sıra Güneş rüzgarı olarak bilinen sabit parçacık akımını inceleyecek. Orbiter, 600 dereceye varan sıcaklıklara dayanabiliyor.