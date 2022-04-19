Optik Ve Lazer Ürün Testleri Gelişmiş Eurolab Laboratuvarından Onay Alıyor!

Optik Ve Lazer Ürün Testleri Güvenliği

Optik ve lazer ürünlerin güvenilir kullanım alanlarını keşfetmek için cihazların incelenmesi gerekmektedir. Eurolab ürünleri uzman ekip arkadaşları ve son teknoloji ekipmanlarıyla ''güvenlik standartları ve özellikleri'' ile test aşamasından geçirerek, bileşenleri kontrol etmektedir. AB standartlarına uygunluk, sektörel ve canlı yapısına uygunluk aşamasında Türkiye'de kaliteden ödün vermeyecek bütün üretim alanlarına özel test ve sertifika düzenlemeleri yapmaya hazırdır.

· Fiber optik testler;

· Lazer güvenlik testleri;

· Optik bileşen testleri;

· Teleom ve sonet fiber optik testler;

· Lazer güvenlik standartları ve özellikleri testleri;

Eurolab ekipmanlarının 1. sınıf kullanım standartlarına uygun şekilde laboratuvar ortamında test edilerek, güvenli kullanım için onaylanır. IEC 60825-1 lazer ürünlerin güvenliği için her alanda ve üretim durumlarında testler kriterler doğrulanana kadar yapılacaktır.

Optik ürünlerin mavi ışık ve LED kullanımından, aydınlatma sistemlerine kadar, fotobiyolojik tehlikeleri ele alınır, standartlara uygunluk aşamasına kadar test edilir. İnsan sağlığı ve kullanım alanlarındaki özelliklere göre risk grubundan ayrılması gereken bütün malzemeler, standartlara uygun şekildeyse onaylanır. Test ve değerlendirme aşamasında güvenli ekip, güvenli test aşamaları ve ekipmanlarla birlikte hataya izin vermeyen kullanım ve yeterlilik özelliklerine göre sınıflandırmalar yapılacaktır.