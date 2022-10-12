Operatör damat, gelini kepçeyle aldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kepçe operatörü olan damat İbrahim Açar, hayatını birleştirdiği Merve Gökkaya'yı kız evinden iş makinesinin kepçesiyle alarak düğüne götürdü. Düğün konvoyunun en önünde kepçeyle ilerleyen İbrahim Açar ile Merve Gökkaya çifti, kentin sokaklarında mutluluk turu attı.

