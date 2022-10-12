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12 Ekim 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 17:00:00

Operatör damat, gelini kepçeyle aldı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde kepçe operatörü olan damat İbrahim Açar, hayatını birleştirdiği Merve Gökkaya'yı kız evinden iş makinesinin kepçesiyle alarak düğüne götürdü.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kepçe operatörü olan damat İbrahim Açar, hayatını birleştirdiği Merve Gökkaya'yı kız evinden iş makinesinin kepçesiyle alarak düğüne götürdü. Düğün konvoyunun en önünde kepçeyle ilerleyen İbrahim Açar ile Merve Gökkaya çifti, kentin sokaklarında mutluluk turu attı.

Etiketler : Operatör damat Denizli İbrahim Açar Merve Gökkaya
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