Op. Dr. Mehmet Bekir Şen Kimdir?

Eğitimini tamamlamadıktan sonra İngiltere'de King's Collage of London, The Fetal Medicine Centre Perinatoloji Departmanı'nda çalıştı. Burada tecrübelerine yenilerini ekleyen Mehmet Bekir Şen, sadece bunlarla yetinmeyerek aynı zamanda Amerika, Duabi ve İngiltere'de de genital estetik cerrahi üzerine çeşitli eğitimler aldı ve bütün bunlardan sonra ise Türkiye'ye dönerek çalışmalarına devam etti. Elbette, birçok hastasının tedavisini üstlenirken ve başarılı işlere imzasını atarken de cinsel terapi, vajinismus ve kozmetik jinekoloji üzerine de eğitimler edindi.

Türkiye serüveni Antalya'da kendi kurduğu klinik ile başlayan Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, Sağlık Turizmi Yetki Belgesini almış ve aynı zamanda Akdeniz bölgesinde bu belgeye sahip olan tek jinekolog olmuştur. Yurt dışından da birçok hastaya ev sahipliği yapan bu özel klinik; özellikle genital kozmetik jinekoloji, genital estetik, kürtaj, vajinismus ve doğum alanlarında hizmet vermektedir.

Başarılarını sadece tek bir bölgeyle sınırlı bırakmayan ve paylaştıklarıyla birçok kişiyi daha da bilinçli hale getiren Mehmet Bekir Şen, 2022 yılının ocak ayından itibaren hafta içi her sabah Tv8'de izleyicisi ile buluşuyor. Bu sayede sunuculuğunu yaptığı bu program ile çoğu kişiye umut olmayı başarıyor.