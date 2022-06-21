Onun adı mucize

22 HAFTALIK HAMİLEYDİ

Manisa Akhisar'da Büşra Kahraman (23), 22 haftalık hamileyken, geçen yıl 7 Aralık'ta yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye başvurdu. Gebelik zehirlenmesi yaşayan Kahraman, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sezaryenle kız çocuğunu dünyaya getirdi. 390 gram doğan ve yaşamasının çok zor olduğu belirtilen bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Büşra Kahraman, "Avuç içi kadardı, çok şaşırmıştık. Beyin kanaması ve akciğer kanaması geçirdi. Sabrettik. Mucize, bütün prematüre ailelerine umut olsun" dedi.

3 KİLO 550 GRAMA ULAŞTI



Beyin ve akciğer kanaması geçiren, solunum sıkıntısı yaşayan bebek, yoğun bakımdaki 6 ay süren yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu. 20 gün önce servise alınan ve yaşamasının mucize olması nedeniyle Mucize ismi verilen bebek, 3 kilo 550 grama ulaştı. Mezuniyet kıyafeti giydirilen Mucize bebek, kendisini tedavi eden doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.