Onların yuvası ambulans
Sağlık çalışanı çift, aynı ambulansta birbirlerine güç, hastalara güven aşılıyor.
Afyonkarahisar'da hastanede tanışan acil tıp teknisyeni Mehmet (31) ve Keziban Küçüktaş (30) 9 yıl önce evlendi. İki çocukları dünyaya gelen Küçüktaş çifti, 9 yıldır Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapıyor.
Hasta ve yaralıların imdadına aynı ambulansta yetişen çift, "Aynı ambulansta çalışmak çok güzel ve güven verici. Birlikte hayat kurtardığımız ve insanların hayatına dokunduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Ambulansı hem işimiz hem de evimiz gibi görüyoruz" diyor.
- Bugün burçları neler bekliyor? 23 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
- Emanet verdiği silah ateş aldı, kuzenini ağır yaraladı
- TEM'de durdurulan tırda çok sayıda göçmen yakalandı
- Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
- Türkiye'deki 1,4 milyon yabancıya sosyal uyum eğitimi verildi
- Batman'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı yakalandı