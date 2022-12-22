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22 Aralık 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 17:30:00

Onların yuvası ambulans

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Sağlık çalışanı çift, aynı ambulansta birbirlerine güç, hastalara güven aşılıyor.

Afyonkarahisar'da hastanede tanışan acil tıp teknisyeni Mehmet (31) ve Keziban Küçüktaş (30) 9 yıl önce evlendi. İki çocukları dünyaya gelen Küçüktaş çifti, 9 yıldır Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapıyor.

Hasta ve yaralıların imdadına aynı ambulansta yetişen çift, "Aynı ambulansta çalışmak çok güzel ve güven verici. Birlikte hayat kurtardığımız ve insanların hayatına dokunduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Ambulansı hem işimiz hem de evimiz gibi görüyoruz" diyor.

Etiketler : afyonkarahisar sağlık çalışanı ambulans
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