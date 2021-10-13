Onların sınıfı doğa

Doğayla iç içe gerçekleşen iki aylık eğitime katılan 42 öğrenci yaban geyiklerini izleyip kuşları gözlemledi, teleskopla gökyüzünü inceledi.



GÖKYÜZÜNE EN YAKIN ÖĞRENCİLER

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen TUBİTAK destekli 'Gökyüzüne en yakın öğrenciler doğayı tanıyor' projesine katılan 42 öğrenci, doğada eğitim görüyor. Projeye dahil edilen öğrenciler, doğada yaban geyikleri izleyip kuşları gözlemledi, teleskopla gökyüzünü inceledi, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

İLK KEZ ÇİÇEĞİN KOKUSUNU DUYDULAR

Eğitmenler eşliğinde okçuluk eğitimi de alan öğrenciler, dört duvar arasından uzakta unutulmaz ve dolu dolu bir eğitim-öğretim yaşadı. Öğrencilerle aktivitelere katılan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Çocuklar bir çiçeğin kokusunu bilmiyor ya da bir bitkinin yetişmesine tanık olmuyorlar. Bunu aşmak istedik" dedi.

Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Öznur Bahar, "Biz 'Z' kuşağı olarak genelde doğayı pek tanımıyoruz. Bu projeyle doğayla iç içe olmayı öğrendim" dedi.