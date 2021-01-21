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21 Ocak 2021 Perşembe 23:19:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 07:49:00

Onlar matematik dehaları

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Mektepli Ömer, 10 yaşındaki Ömer Faruk, matematik yarışmasında soruların tamamına doğru yanıt vererek Türkiye 1'incisi oldu. Alaylı Tahir, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eski çoban Tahir Alkış, üç hanelilere kadar matematik hesaplamalarını hızlıca yapıyor.

Manisa'nın Şehzadeler Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karahan (10), 5’inci Ulusal Tales Matematik Yarışması'nda, soruların tamamına doğru yanıt verdi. Türkiye 1'incisi olan Ömer Faruk, ailesine büyük mutluluk yaşattı.

Ömer Faruk, "Dört yaşındayken anneannem bana dört işlemi yaptırıyordu. Benim için kağıda soru yazıyordu, daha soruyu yazmadan cevabını veriyordum. Matematik dalında bilim adamı olmak istiyorum" diye konuştu.

Okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eski çoban Tahir Alkış, üç hanelilere kadar matematik hesaplamalarını hızlıca yapıyor.

Konya’nın Karapınar ilçesi Sazlıpınar Mahallesi'nde yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olan, daha önce 18 yıl çobanlık yapan 'Bilgisayar Tahir' lakaplı Tahir Alkış (56), güçlü hafızasıyla şaşırtıyor.

Süper Lig'in 1992-1993 sezonundan 2020’ye kadar birçok detayı hafızasında tutan Alkış, 3 hanelilere kadar matematik hesaplamalarını hızlıca yapıyor. Alkış, "Okusaydım, filozof olurdum" diyor.  

Etiketler : matematik deha Ömer Faruk Karahan Tahir Alkış
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