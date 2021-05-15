Onlar iyiliğin de şampiyonları

Onlar iyiliğin de şampiyonları

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, şehitlerin adlarını kütüphanelerde yaşatmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı destekli 'Şehitlerin de kütüphaneleri olsun' sloganıyla proje başlattı.



HATIRALARI YAŞATILIYOR



Proje ile Türkiye'nin dört bir yanındaki özellikle kütüphanesi bulunmayan okullarda gönüllü kişilerin desteğiyle açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verilerek, hatıraları yaşatılıyor.

TOPLAM 76 KÜTÜPHANE

Topluluğun Erzurum Koordinatörü Biathlon A Milli Takım sporcusu Zeynep Elif Durlanık arkadaşı Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Sıla Kara ile birlikte 5 okulda açtıkları kütüphaneye 5 şehidin adını verdi. Topluluk olarak şimdiye kadar 76 kütüphane açtıklarını söyleyen Zeynep Elif, "Bu, bizler için canını hiç düşünmeden feda eden kahramanlarımızın farkındalığını yaratmak adına verdiğimiz mücadeledir" dedi.

O BİR KAHRAMAN



Sıla Kara, kampa gittiği Slovenya'da bir çocuğu teleferikten düşmekten kurtarıp 15 dakika havada tuttuğu için teşekkür madalyasıyla ödüllendirilerek 'kahraman' ilan edilmişti. Şimdi de kütüphanesiz okul kalmaması için çırpınan Sıla, "Yeni kütüphaneyi Erzurumlu şehit Muhammet Ferdi Güntekin adına açacağız. Onun gibi tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.