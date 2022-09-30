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30 Eylül 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 16:30:00

Önce kalbini sonra böbreğini verdi

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İzmir'de, makineye bağlı yaşayan diyaliz hastası Güliz Avcı Baykuş (26), geçen yıl sosyal medyadan tanışıp, evlendiği Enis Baykuş'un (22) verdiği böbrekle sağlığına kavuştu.

İzmir'de, makineye bağlı yaşayan diyaliz hastası Güliz Avcı Baykuş (26), geçen yıl sosyal medyadan tanışıp, evlendiği Enis Baykuş'un (22) verdiği böbrekle sağlığına kavuştu.

Genç kadın 'eşim sayesinde yeniden doğdum' derken eşine önce kalbini sonra böbreğini veren Enis Baykuş, "İnsanın sevdiklerini kurtarmasından daha güzel bir şey yok" dedi.

Bankacı Güliz Avcı ile hastanede yardımcı sağlık personeli Enis Baykuş'un yolu, sosyal medyada kesişti. Çift, geçen yıl 16 Ekim'de, yüz yüze gelerek tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen Avcı ve Baykuş, evlilik kararı alıp, geçen yıl 14 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Enis Baykuş, özel bankanın operasyon bölümünde görevli olan ve son 3 yıldır evden çalışan eşinin en büyük yardımcısı oldu. Haftanın 6 akşamı evde makineye bağlanarak sabaha kadar kalkmadan diyaliz yapan eşine refakat edip, her cumartesi günü hastanede hemodiyaliz seansına birlikte giden Enis Baykuş, bu durumu daha fazla kabullenemedi. Enis Baykuş, eşine böbreğini vermek için gönüllü oldu. Çift, böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Enis Baykuş'un verici olabileceği belirlendi. Henüz 1 aylık evli çift, nakil vizesi için Etik Kurulu'na yönlendirildi. Etik Kurul'un onayıyla çift, Kent Hastanesi'nde Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu, Opr. Dr. Işık Özgü, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından nakil operasyonuna alındı. 14 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonla Enis Baykuş'tan alınan böbrek, başarıyla Güliz Avcı Baykuş'a nakledildi. Çift, 20 Eylül'de taburcu edildi.

Yaşadıkları süreçle ilgili Enis Baykuş, "Nakil sürecinde dokular çok şükür uydu. Nakil gerçekleşti. Kontroller oldu. Şu an bir sorunumuz yok. Herkesin yapması gereken bir şey. Bu dünyada insanın sevdiklerini kurtarmasından daha güzel bir şey yok. Bu kadar kadın cinayeti oluyor, bu kadar kadına şiddet uygulanıyor. Bence bizim durumumuz örnek olmalı. Aslında sol elin yaptığını sağ elin görmemesi lazım ama bazen de bazılarına mesaj vermek gerekiyor. Sevdiğinizin umudu olun katili değil. İnşallah örnek ve umut oluruz. Umarım daha güzel günler görürüz. Daha güzel şeyler olur. Şu an da iyiyiz" diye konuştu.

Etiketler : İZMİR BÖBREK Enis Baykuş
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