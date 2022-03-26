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26 Mart 2022 Cumartesi 19:19:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 19:19:00

Onbir Ayın Sultanı Ramazan, 2 Nisan'da başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Müslümanlar için büyük öneme sahip Onbir Ayın Sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. İlk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yapılacak. İlk iftar ise 2 Nisan Cumartesi günü açılacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 2 Nisan'da ilk iftar yapılacak.

Türkiye'de ramazan ayının ilk gününde oruç en erken 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, en son ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de açılacak. En uzun oruç 15 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek.

Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

EN UZUN ORUÇ KIRKLARELİ VE SİNOP'TA

Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.

Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

KADİR GECESİ 27 MAYIS'TA İDRAK EDİLECEK

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Mayıs'ta idrak edilecek.

DİYANET BU YILKİ FİTRE MİKTARINI 40 LİRA OLARAK BELİRLEDİ

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.

Etiketler : İlk sahur Ramazan Ayı diyanet İşleri Başkanlığı
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