"Onbeşliler gardaşlarının yanında" sloganıyla Tokat'tan yola çıkan Pazar Belediyesi, depremin ilk günlerinden itibaren Malatya'da günde 12 bin kişilik yemeği depremzedelere ulaştırıyor. Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz "Biz de onbeşlilerin torunları olarak burayı bir cephe olarak gördük. Burada kardeşlerimizin yanında olmak istedik" dedi.

