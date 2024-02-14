Ömürlük sevgi

Aynı yastığa 77 yıldır baş koyan 95 yaşındaki Münevver Nine ile 99 yaşındaki Mehmet Ali dede Sevgililer Günü'nün adeta simgesi oldu. Birbirlerine ilk günkü gibi sevgiyle bağlı olduklarını söyleyen yaşlı çift mutlu evliliğin sırrını 'hoşgörü' olarak açıkladı.

SAYGILARI HİÇ AZALMADI



Konya'da yaşayan Münevver (95) ile Mehmet Ali Ülvan (99) çifti, 77 yıl önce ailelerinin kararıyla evlendi. Evliliklerinin temeline sevgi ve saygıyı yerleştiren çift, yıllar geçmesine rağmen birbirlerinin gözlerine hala sevgiyle bakıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen sevgileri hiç eksilmeyen çift, kışın aynı kentteki kızı ve damadıyla yaşıyor. Mutlu bir yaşam süren Ülvan çifti, gece gündüz bir arada vakit geçirmeye özen gösteriyor.

YOKLUK ÇEKMEK DOKUNMADI



Münevver Nine, "Çok yokluk gördük. Kaldığımız lojmanın ne banyosu, ne suyu vardı. Ama sevgi, saygı olunca, o bize hiç dokunmadı. Birbirimize son derece saygılı olduğumuz için sevgi de arkadan geldi. Çok güzel bir hayatımız oldu" dedi. Öğretmen emeklisi Mehmet Ali Dede de, hoşlarına gitmeyen bir şey olduğunda, hoş görülerinin devreye girdiğini söyledi. Mehmet Ali Dede, "Evlilikteki o ilk sevgi günleri, bizde hala devam ediyor" dedi.

Evliliklerde yeri geldiğinde çiftlerin affetmeyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Münevver Nine, "Eşimin en çok sevdiğim özelliği ve huyu, yatağa yattığında, 'Hayırlı geceler hanım' demesi. Bu cümleyi duyduğumda o gece daha rahat uyuyorum. Onu da söylediği güzel sözleri de çok severim" diyor.

Öğretmen emeklisi Mehmet Ali Ülvan "Evlilik kutsal müessese. Seveceksin, sayacaksın. Eğer evlilik temelleri sağlam atılırsa, o ailenin yaşaması devam eder. Sağlam binanın temelleri gibi. Bundan sonra da aynı şekilde evliliğimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.