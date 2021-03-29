Omurgadan sanat

21 yıllık fizik tedavi uzmanı Dr. Sibel Özdoğan, güzel sanatlar fakültesinden de mezun olup iki mesleğini birleştirdi. Seramikten yaptığı omurları değişik objelerin üstüne monte eden Dr. Sibel, görenleri şaşkına uğratıyor.



FARKLI OBJELER OLUŞTURDU

Antalya'da, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sibel Özdoğan (52), 'omurga'yı sanata çevirdi. Tıp fakültesinden mezun olduktan 21 yıl sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nden de diploma alan Dr. Sibel Özdoğan, 'omurga'yı ve omurları stilize ederek seramik objelere dönüştürdü.

TIP İLE SANAT ESASINDA İÇ İÇE

Tıbbın aslında bir sanat olduğunu söyleyen Dr. Özdoğan, "İnsan bedeninin gelişiminin en temel öğesi olduğu için seramik çalışmalarımda omurları seçtim" dedi. Dr. Özdoğan, omurların değişik açıdan bakıldığında ana tanrıça, çift başlı bir geyik ve bir köpeği andırdığını söyledi. Dr. Sibel Özdoğan, "Önümüzdeki aylarda bir sergi açacağım. Sergimin teması da canı yüceltmek, ruhu yüceltmek olacak" dedi.