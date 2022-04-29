Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu akşam, 20.30
“Ömer Özkök ile Böyle Oldu” da, Türkiye'nin dev projeleri o projeye emek veren insanların hikayeleri üzerinden anlatılıyor.
130 yıllık dev çınar; Darülaceze...
Bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibine yuva olan kurum, kapılarını "Böyle Oldu"ya açtı...
Kimler kabul ediliyor?
O yüksek duvarların arkasında ne yaşanıyor?
Nasıl bir sistem söz konusu?
Fırtınalı yolculuklarının yaralarını saran Darülaceze sakinleri anlatıyor...
Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" bu akşam saat 20.30'da 24'te.