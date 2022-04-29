Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu akşam, 20.30

130 yıllık dev çınar; Darülaceze...

Bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibine yuva olan kurum, kapılarını "Böyle Oldu"ya açtı...

Kimler kabul ediliyor?

O yüksek duvarların arkasında ne yaşanıyor?

Nasıl bir sistem söz konusu?

Fırtınalı yolculuklarının yaralarını saran Darülaceze sakinleri anlatıyor...

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" bu akşam saat 20.30'da 24'te.