Ömer Gürbüz: Düğün fotoğrafında mekan seçimi önemli

Son yıllarda önemli bir sektör haline gelen düğün fotoğrafçılığının dikkat çeken isimlerinden biri Ömer Gürbüz. Adana'da yaşayan Gürbüz, hobi olarak başladığı fotoğrafçılıkta kısa sürede uzmanlaşan bir isim. Yaratıcı kişiliği ve kişiye özel konseptler yaratmasıyla tanınan Gürbüz, çalışmalarını kısa süre önce kurduğu firması aracılığıyla yürütüyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan başarılı fotoğrafçı, Instagram'daki 200 bin takipçi sayısıyla bu alanda fenomenler arasında gösteriliyor.

GELİNLİKLE RAHAT HAREKET ETMELİ

Instagram sayfasında yaptığı çekimlerin dışında düğün fotoğrafçılığının püf noktalarını paylaşarak çiftlere yol gösterme misyonunu da üstlenen Ömer Gürbüz, düğünlerini dış çekim yaparak ölümsüzleştirmek isteyenler için mekan seçmenin inceliklerini anlattı. Dış mekan seçiminde gelinlikle rahat hareket edilebilecek yerlere odaklanılmasının özellikle altını çizen Ömer Gürbüz, "Gelinin rahat hareket edemediği, kendini mutlu hissetmediği hiçbir çekim, amacına ulaşmaz" dedi.

TRENDLER DEĞİŞİYOR, KRİTERLER DEĞİŞMİYOR

Sosyal medyanın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması ve dijital makinelerin sunduğu imkanların artmasına bağlı olarak dış mekan çekimlerinin günümüzde çok daha popüler hale geldiğini belirten Ömer Gürbüz, çiftlerin artık stüdyo fotoğrafına sıcak bakmadığını söyledi. Dış mekanda alternatif arayışının neticesinde her yıl yeni bir trendin ortaya çıktığını dile getiren Ömer Gürbüz, çiftlerin yaşam tarzının ve karakteristik özelliklerinin de bu aşamada önemli olduğunu vurguladı: "Dış mekan seçiminde çiftlerin karakterleri, yaşam tarzları ve hatta fotoğrafların asılacağı evin dekorasyonu bile önem taşıyor. Mekan seçimi bu kriterler gözetilerek yapılmalı. Bunun dışında mekanının gölgelik alanlar, kısa mesafelerde farklı açı ve renk skalası sunması da çok önemli. Ayrıca çiftleri doğal poz verme konusunda rahatlatmak ve aralarında bir uyum yakalamalarına yardımcı olmak da işin can alıcı aşamalarından biri. Her yıl mekan trendi değişiyor olsa da bu kriterler hiç değişmiyor ve bunlar bir araya gelince ortaya harika sonuçlar çıkıyor."