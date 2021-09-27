Ölümün kıyısında şifa yolculuğu

DOST VE AKRABALARA VERİYORLAR

Batman'ın Gercüş ilçesi Aydınlı köyünün dağlık bölgelerinde kaya balı çıkan çıkaran bölge halkı, hayatlarını riske atıyor. Kurtarma operasyonunu andıran görüntülerle dağa tırmanan bölge halkı, çıkardıkları balı şifa için dost ve akrabalarına veriyor. Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak kaya balı topladığını söyleyerek, "Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az" dedi.

BİLMEYEN KESİNLİKLE YAPMASIN

Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Bazen çok fazla çıkarıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını satıyoruz" diye konuştu. Kayalıklardan bal çıkaran Kadri Aslan ise, "Kayalıkların yüksekliği 50 metreden 150 metreye kadar uzanıyor" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Batman'ın dağlarındaki kaya balı, zorlu yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor. Kaya balının hastalıklara şifa verdiğine inanılıyor.



