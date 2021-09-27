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27 Eylül 2021 Pazartesi 20:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 20:30:00

Ölümün kıyısında şifa yolculuğu

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Batman'da bin bir derde deva olduğuna inanılan kaya balını toplamak için ölümü göze alan bölge halkı, 150 metreye varan uçurumda tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

DOST VE AKRABALARA VERİYORLAR

Batman'ın Gercüş ilçesi Aydınlı köyünün dağlık bölgelerinde kaya balı çıkan çıkaran bölge halkı, hayatlarını riske atıyor. Kurtarma operasyonunu andıran görüntülerle dağa tırmanan bölge halkı, çıkardıkları balı şifa için dost ve akrabalarına veriyor. Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak kaya balı topladığını söyleyerek, "Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az" dedi.

BİLMEYEN KESİNLİKLE YAPMASIN

Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Bazen çok fazla çıkarıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını satıyoruz" diye konuştu. Kayalıklardan bal çıkaran Kadri Aslan ise, "Kayalıkların yüksekliği 50 metreden 150 metreye kadar uzanıyor" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Batman'ın dağlarındaki kaya balı, zorlu yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor. Kaya balının hastalıklara şifa verdiğine inanılıyor.

Etiketler : batman gercüş aydınlı kaya balı
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