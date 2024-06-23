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Beyin alıştığını yapar
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23 Haziran 2024 Pazar 09:01:00 - Güncelleme:23 Haziran 2024 Pazar 09:01:00

Olumsuz düşünceyi hayatınızdan çıkarın! Beyin doğruyu değil, alıştığını yapar

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Sürekli olumsuz düşünmek kişilerin beyninde negatif etkiler bırakıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Meliha Aydın, "Sürekli olarak olumsuz düşünmek kişiyi kaygı ve depresyona daha duyarlı hale getirir. Beynimiz doğruyu değil, alıştığını yapar. Bu olumsuz düşünce döngüsünden kurtulmak zordur. " dedi.

Son yıllarda yapılan araştırmalar sürekli olumsuz düşünmenin kronik yoğun stres, kaygı artışı ve depresyonu beraberinde getirdiğini, aynı zamanda ileri yaşlarda ise bilişsel zayıflamaya ve Alzheimer'a neden olabileceğini gösteriyor.

Sürekli olumsuz düşünmek kişilerin beyninde hem yapısal hem de işlevsel açıdan negatif etkiler bırakıyor.

Moodist Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Meliha Aydın, "Sürekli olarak olumsuz düşünmek kişiyi kaygı ve depresyona daha duyarlı hale getirir. Beynimiz doğruyu değil, alıştığını yapar. Bu olumsuz düşünce döngüsünden kurtulmak zordur. Başlangıçtaki olumsuz düşüncemizi, tekrar tekrar aynı şekilde düşünmemize neden olur. Bu tekrarlayan negatif düşünceler ise yeni ve sağlıklı bakış açılarının gelişmesine izin vermez" diye konuştu.

Etiketler : düşünce beyin alışkanlık araştırma
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