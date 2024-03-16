Ölümlü kazada organize çelişki

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı ATV'li gruba çarpıp Murat Acı'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz T.C. (17) ve yazar annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçışıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. T.C.'nin babası Op. Dr. Bülent Cihantimur, 'suçluyu kayırma' şüphesiyle Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Baba Cihantimur, hakkında yurtdışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

1.5 SAAT SONRA ÖĞRENDİM

Cihantimur, ifadesinde olay gecesi yaşananları şöyle anlattı: "Uzun süren ameliyattan çıktım, eve gidip uyudum. Eski eşim kazadan 1.5 saat sonra aradı, olaydan böyle haberdar oldum. Taksiyle Eylem'in evine gittim. Oğlum üst katta şoktaydı. Eylem telefon görüşmeleri yapıyordu. Önce oğlumun sağlık sorunu olup olmadığını anlamak için kliniğime götürmeyi; sonra da ehliyeti olmadığı için avukata bilgi vermeyi önerdim."

KAÇTIKLARINI BİLMİYORDUM

Bülent Cihantimur, oğlunu orada bulunan elektrikli araca bindirip kliniğe doğru yola çıktığını; öncesinde bahçede asistanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nu gördüğünü, Eylem Tok'un da onun kullandığı otomobile kendisini takip ettiğini öne sürdü. Doktor Cihantimur, "Aracın şarjı bitti. Oğlumu Eylem'in bulunduğu araca bindirdim, 'Siz kliniğe gidin, arkadan gelirim' dedim. Şoförümüz Adem'i aradım, beni aldı ve kliniğe gittik ama kimse yoktu. Eylem'i defalarca aradım ama açmadı" ifadesini kullandı.

T.C.'nin (sağda) de telefonuyla ilgilendiği görüldü.

Kazanın hemen ardından kazaya tanık olan T.C.'nin (17) arkadaşlarının ambulansı aramak yerine cep telefonuyla hasar gören aracını görüntülediği ortaya çıktı. Videoyu çeken kişi kullanılamaz hale gelen cipi görüntülerken; olay yerindeki bir kişinin de "Böyle şansı" diyerek küfür ettiği duyuldu.

Ayşe Ceren Saltoğlu, ailenin kişisel asistanlığını yapıyordu.

İKİNCİ KEZ OLAY YERİNE GİDİP BİRLİKTE DÖNDÜLER

Anne-oğulun kaçmasına yardım ettiği için tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu, 4 Mart'taki polis ifadesinde Eylem Tok'la oturuken kaza haberini alıp olay yerine gittiklerini söylemişti. Eve geldikten sonra Tok'un "Sen T.C.'yi yalnız bırakma, biz şoförle kaza yerine gidip kontrol edeceğiz" dediğini anlatan Saltoğlu, bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförlerin birlikte eve geldiğini; kendisine dışarıda beklemesini söylediklerini belirtmişti.

PİŞKİNLİĞİ 'ŞOK'TANMIŞ!

Bülent Cihantimur, oğlunun hâlâ şokta olduğunu; etkisinden çıktığında Türkiye'ye döneceğini söyledi. New York'ta görüntülenen T.C. ile annesi Eylem Tok'un aksine kahkaha atarak gezdikleri görülmüştü.