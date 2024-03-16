VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden 'Netanyahu'nun Gazze'deki krizi kötü yönettiği' fikrine katılıyor
Karayılan AK Parti'yi hedef aldı! Bebek katilleri Ramazan'ı hatırladı
Yemen'de binlerce kişi, Gazze'ye destek için gösteri düzenledi
UNICEF: Sudan'da çocukların geleceğini kurtarmak için bir umut ışığı kaldı
Ölümlü kazada organize çelişki
Beyaz Saray, Hamas'ın yeni ateşkes önerisini "ihtiyatlı iyimserlikle" karşıladı
16 Mart 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 08:15:00

Ölümlü kazada organize çelişki

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Ölümlü kazanın faili T.C. ile annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçışını planladığı öne sürülen baba Cihantimur, savcılıkta ifadesini verdi; ancak iddiaları tutuklu asistanıyla çelişti.

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı ATV'li gruba çarpıp Murat Acı'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz T.C. (17) ve yazar annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçışıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. T.C.'nin babası Op. Dr. Bülent Cihantimur, 'suçluyu kayırma' şüphesiyle Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Baba Cihantimur, hakkında yurtdışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

1.5 SAAT SONRA ÖĞRENDİM

Cihantimur, ifadesinde olay gecesi yaşananları şöyle anlattı: "Uzun süren ameliyattan çıktım, eve gidip uyudum. Eski eşim kazadan 1.5 saat sonra aradı, olaydan böyle haberdar oldum. Taksiyle Eylem'in evine gittim. Oğlum üst katta şoktaydı. Eylem telefon görüşmeleri yapıyordu. Önce oğlumun sağlık sorunu olup olmadığını anlamak için kliniğime götürmeyi; sonra da ehliyeti olmadığı için avukata bilgi vermeyi önerdim."

KAÇTIKLARINI BİLMİYORDUM

Bülent Cihantimur, oğlunu orada bulunan elektrikli araca bindirip kliniğe doğru yola çıktığını; öncesinde bahçede asistanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nu gördüğünü, Eylem Tok'un da onun kullandığı otomobile kendisini takip ettiğini öne sürdü. Doktor Cihantimur, "Aracın şarjı bitti. Oğlumu Eylem'in bulunduğu araca bindirdim, 'Siz kliniğe gidin, arkadan gelirim' dedim. Şoförümüz Adem'i aradım, beni aldı ve kliniğe gittik ama kimse yoktu. Eylem'i defalarca aradım ama açmadı" ifadesini kullandı.

T.C.'nin (sağda) de telefonuyla ilgilendiği görüldü.

Kazanın hemen ardından kazaya tanık olan T.C.'nin (17) arkadaşlarının ambulansı aramak yerine cep telefonuyla hasar gören aracını görüntülediği ortaya çıktı. Videoyu çeken kişi kullanılamaz hale gelen cipi görüntülerken; olay yerindeki bir kişinin de "Böyle şansı" diyerek küfür ettiği duyuldu.

Ayşe Ceren Saltoğlu, ailenin kişisel asistanlığını yapıyordu.

İKİNCİ KEZ OLAY YERİNE GİDİP BİRLİKTE DÖNDÜLER

Anne-oğulun kaçmasına yardım ettiği için tutuklanan Ayşe Ceren Saltoğlu, 4 Mart'taki polis ifadesinde Eylem Tok'la oturuken kaza haberini alıp olay yerine gittiklerini söylemişti. Eve geldikten sonra Tok'un "Sen T.C.'yi yalnız bırakma, biz şoförle kaza yerine gidip kontrol edeceğiz" dediğini anlatan Saltoğlu, bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförlerin birlikte eve geldiğini; kendisine dışarıda beklemesini söylediklerini belirtmişti.

PİŞKİNLİĞİ 'ŞOK'TANMIŞ!

Bülent Cihantimur, oğlunun hâlâ şokta olduğunu; etkisinden çıktığında Türkiye'ye döneceğini söyledi. New York'ta görüntülenen T.C. ile annesi Eylem Tok'un aksine kahkaha atarak gezdikleri görülmüştü.

Etiketler : istanbul kaza eylem tok bülent cihantimur
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX