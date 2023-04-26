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26 Nisan 2023 Çarşamba 15:43:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 15:43:00

Ölüme yüzenlere polis müdahalesi

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Antalya'da hava sıcaklılarının etkisiyle çocuklar ve gençler başta Şavlak mevkii olmak üzere Manavgat Irmağı'nda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Antalya Manavgat ilçesinde yükselen hava sıcaklılarının etkisiyle çocuklar ve gençler başta Şavlak mevkii olmak üzere Manavgat Irmağı'nda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Her yıl onlarca gencin boğularak yaşamını yitirmesi nedeniyle bölgede devriye gezen polis ekipleri ihbarları da değerlendiriyor.

Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında dün sabah çocukların ırmakta yüzdüğü ihbarı üzerine olay yerine giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı polisler, ırmakta yüzen gençleri ırmaktan uzaklaştırdı. Gençlerle sohbet eden polis onlara nasihatte de bulundu.

Etiketler : antalya manavgat ırmağı polis
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