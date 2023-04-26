Ölüme yüzenlere polis müdahalesi

Antalya Manavgat ilçesinde yükselen hava sıcaklılarının etkisiyle çocuklar ve gençler başta Şavlak mevkii olmak üzere Manavgat Irmağı'nda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Her yıl onlarca gencin boğularak yaşamını yitirmesi nedeniyle bölgede devriye gezen polis ekipleri ihbarları da değerlendiriyor.



Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında dün sabah çocukların ırmakta yüzdüğü ihbarı üzerine olay yerine giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı polisler, ırmakta yüzen gençleri ırmaktan uzaklaştırdı. Gençlerle sohbet eden polis onlara nasihatte de bulundu.