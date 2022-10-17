Ölümden dönen jokey tekrar ata bindi

Adana'da geçen yıl hipodromda yarış sırasında attan düşüp ağır yaralanan, 41 gün bilinci kapalı halde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren jokey Samet Erkuş (32), fizik tedaviyle konuşmaya ve yürümeye başladı.

Doktorların tavsiyesiyle jokeyliği bırakan Erkuş, kazadan 18 ay sonra ilk defa ata bindi. Atla gezerken yüzündeki mutluluğu gözlerine yansıyan Erkuş, "Atla ilgilenmek, öpmek, sevmek harikaydı" diye konuştu.

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Samet Erkuş, yarış sırasında dengesini kaybedip düşmüş ve kafatasında kırıklar belirlenmişti. Erkuş, kariyerinde 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde etmişti.