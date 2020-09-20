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20 Eylül 2020 Pazar 19:55:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 19:55:00

Ölü taklidi yapan Youtuber Tayfun Demir, yakalandı

Kaynak: AA

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Hakkında kesinleşmiş 52 hapis cezası bulunan ve resmi kayıtlarda kendisini ölü gösteren 38 yaşındaki Youtuber Tayfun Demir yakalandı.

Muğla'da, 6 ilde karıştığı çeşitli suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sahte evraklarla kendisini kayıtlarda 13 yıl önce ölmüş gibi gösterdiği belirlenen Tayfun Demir (38), polisin 6 aylık takibinin ardından kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla'da, kendisini 2007'de sahte belgelerle ölmüş gibi gösterdiği iddia edilen ve hakkında çeşitli suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni Tayfun Demir, yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA'nın haberine göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıtlarda 2007'de ölmüş görünen fakat aynı isimle sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Demir'in (38) hesaplarını takibe aldı.

Yapılan incelemede, Demir’in paylaşım yaptığı yerlerin Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Demir'i gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

Hakkında 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 44 ayrı suçtan aranan Demir'in 2007'de sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildirdiği öne sürüldü.

Sosyal medya fenomeni Demir, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YouTube'da 435 bin aboneye sahip olduğu öğrenilen Demir'in sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı kırsal mahalledeki taş yapılar ve hayvanlar üzerine paylaşımlar yaptığı görüldü.

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