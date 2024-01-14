Olimpiyat için her gün 25 kilometre koşuyor

Bitlisli milli atlet İsmail Taşyürek, Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için Erzurum'da her gün 25 kilometre mesafe koşuyor. 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 1500 metrede ikinci olan İsmail Taşyürek, milli formayla ilk kez çıktığı yarışta uluslararası ilk başarısını kazandı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Taşyürek, başarılarını artırmak için her gün 25 kilometre koşup 4 saat antrenman yapıyor.