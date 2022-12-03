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03 Aralık 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 19:00:00

Öldüren 'moda'

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TikTok'ta paylaşılan videolarda 'ağzı bantlayarak uyumanın kilo verdirdiği' iddia edildi. Uzmanlar uyardı 'sakın denemeyin!'

HAVA AKIŞINI İYİLEŞTİRİR İDDİASI

Son günlerde, Tiktok'ta geceleri yatmadan önce ağız bantlayarak uyumayı içeren yüz binlerce video paylaşıldı. Ağız bandı üreticisi bir firma, ağız bantlayarak insanların burundan nefes aldığını ve böylece daha fazla yağ yakarak kilo vermenin hızlandığını öne sürdü. Söz konusu yöntemi deneyenler de paylaştıkları gönderiler de ağız bantlamanın hava akışını iyileştirdiğini, vücudu rahatlattığını, horlamayı durdurduğunu ve uyku düzenini sağlamaya yardımcı olduğunu iddia etti.

BOĞULMALARA NEDEN OLABİLİR

ABD'de yer alan Güney California Üniversitesi'nde uyku uzmanı olan Dr. Raj Dasgupta, ağzı bantlamanın en kötü ihtimalle nefes darlığına ve boğulmaya yol açabileceğini söyleyerek, viral olan trendin ölümcül tehlikelerine dikkat çekti. Dasgupta, "Uyku apneniz varsa, ağzınızı bantlamak çok tehlikeli olabilir. Ağız bantlamanın faydalarına dair sınırlı kanıt var ve çok dikkatli olmanız lazım. Bu yöntemi denemeden önce mutlaka bir doktorla konuşmanız gerekli" diye konuştu.

Etiketler : tiktok moda ağız bantlama
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