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Okyanustan gelen misafir: Korsan martı Zonguldak'ta
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12 Ocak 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 15:30:00

Okyanustan gelen misafir: Korsan martı Zonguldak'ta

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Balık avlamak yerine diğer martıların avladığı balıkları alması nedeniyle kuş bilimciler arasında 'korsan martı' olarak adlandırılan 'stercorarius parasiticus' türü martı Zonguldak Kilimli açıklarında görüntülendi.

Balık avlamak yerine diğer martıların avladığı balıkları alması nedeniyle kuş bilimciler arasında 'korsan martı' olarak adlandırılan 'stercorarius parasiticus' türü martı Zonguldak Kilimli açıklarında görüntülendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, öğrencisiyle birlikte doktora tezi için yunus gözlemi yapmak için tekneyle denize açıldığı sırada martıyı görüntülediğini dile getirdi. Martının fotoğrafını çeken Prof. Dr. Mustafa Sözen, "'Stercorarius parasiticus' Türkiye'deki 21 martı türünden biridir ve çok nadir görülür" dedi.

Etiketler : Okyanustan gelen misafir Prof. Dr. Mustafa Sözen Stercorarius parasiticus Balık avlamak
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