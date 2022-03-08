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08 Mart 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 18:30:00

'Okurgezer projesi' öğretirken eğlendiriyor

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Öğrencilerin kütüphanelerden etkin bir şekilde faydalanmalarına ve okuma alışkanlığı kazanmalarına imkân sağlanması amacıyla, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Okurgezer Projesi' başlattı. Proje kapsamında öğrenciler yalnız kitap okumakla kalmıyor, kütüphanelerde renkli ve öğretici etkinlikler gerçekleştiriyorlar.

Öğrencilerin kütüphanelerden etkin bir şekilde faydalanmalarına ve okuma alışkanlığı kazanmalarına imkân sağlanması amacıyla, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Okurgezer Projesi' başlattı. Proje kapsamında öğrenciler yalnız kitap okumakla kalmıyor, kütüphanelerde renkli ve öğretici etkinlikler gerçekleştiriyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığının 81 ilde yürüttüğü "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinden hareketle oluşturulan 'Okurgezer Projesi' ile öğrenciler yalnız kitap okumakla kalmıyor, kütüphanelerde renkli ve öğretici etkinlikler gerçekleştiriyorlar.

Öğrencilerin yenilikçi düşünmelerine yönelik disiplinler arası birçok faaliyet, sınıflarla sınırlı kalmayıp kütüphanelerde yapılıyor. Öğrenciler, okudukları kitapları arkadaşlarıyla birlikte kütüphane salonunda dramatize ediyor, kitap isimlerinden hikaye kurguluyor, oryantring etkinliği ile kitap sayfalarında keşfe çıkıyor, hep birlikte okudukları kitapları değerlendirip baştan sona süzgeçten geçiriyorlar.

Okul öncesi ve ilkokul dönemindeki öğrencilerin velileriyle birlikte okul kütüphanelerinde okuma etkinlikleri düzenleniyor. Öğrenciler aileleri ile birlikte hem kitap okumanın zevkine varıyor, hem de birlikte kaliteli zaman geçiriyorlar.

21 temel faaliyetin yer aldığı 'Okurgezer Projesi'nde; okullar arası kütüphane gezileriyle ortak okuma saatleri düzenlenmesi, öğrencilerin okudukları kitabı sesli kayıt ederek engelliler gününde görme engelli bir arkadaşına hediye etmesi, kitap veya kütüphane konulu şarkı bestelemeleri de proje faaliyetleri arasında yer alıyor.

Etiketler : Okurgezer projesi Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 21 temel faaliyet
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