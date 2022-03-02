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02 Mart 2022 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 07:00:00

Okumak da ilaçtır! Üşütmeye bir doz masal

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Hastanelerde ‘kitap eczanesi' uygulaması başlatıldı. Doktorlar, muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazarken; hastane içindeki eczaneye giden çocuklar, istedikleri masal kitabını ücretsiz alıyor.

ÇOCUKLARIN ÇOK HOŞUNA GİTTİ

Bursa Şehir Hastanesi'nde geçen yıl 'Kitap Eczanesi' uygulaması başlatıldı. Doktorlar, muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazarken; hastane içerisindeki eczaneye giden çocuklar oradan istedikleri masal kitabını ücretsiz alıyor. Okumanın ve öğrenmenin de bir nevi ilaç olduğunu gösterebilmek için başlatılan uygulama, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin ardından şimdi de Medicana Bursa Hastanesi'nde açıldı.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, "Çocuklar kitapları doktorun verdiği reçete karşılığında aldıkları için kitap okumanın ilaçlar kadar faydalı olduğu konusunda bilinçlenecek" dedi.

5 BİNDEN FAZLA KİTAP OKUNDU

Proje kapsamında tedavi için hastaneye gelen çocuklar, doktorlar tarafından tedavinin ardından kitap okumaya yönlendiriliyor. Çocuklara tedavileri için gerekli ilaçları yazan doktorlar, ilave olarak da çocuk adına düzenlenen bir kitap reçetesi veriyor. Bu reçete ile hastane içerisindeki Kitap Eczanesi'ne gelen çocuklar, kendi yaş gruplarına göre istedikleri hikaye kitaplarını ücretsiz alıyor. Projeyle şimdiye kadar 5 binden fazla çocuğa ulaşıldı.

Etiketler : kitap eczanesi okumak bursa şehir hastanesi proje
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