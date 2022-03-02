Üşütmeye bir doz masal

ÇOCUKLARIN ÇOK HOŞUNA GİTTİ



Bursa Şehir Hastanesi'nde geçen yıl 'Kitap Eczanesi' uygulaması başlatıldı. Doktorlar, muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazarken; hastane içerisindeki eczaneye giden çocuklar oradan istedikleri masal kitabını ücretsiz alıyor. Okumanın ve öğrenmenin de bir nevi ilaç olduğunu gösterebilmek için başlatılan uygulama, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin ardından şimdi de Medicana Bursa Hastanesi'nde açıldı.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, "Çocuklar kitapları doktorun verdiği reçete karşılığında aldıkları için kitap okumanın ilaçlar kadar faydalı olduğu konusunda bilinçlenecek" dedi.

5 BİNDEN FAZLA KİTAP OKUNDU



Proje kapsamında tedavi için hastaneye gelen çocuklar, doktorlar tarafından tedavinin ardından kitap okumaya yönlendiriliyor. Çocuklara tedavileri için gerekli ilaçları yazan doktorlar, ilave olarak da çocuk adına düzenlenen bir kitap reçetesi veriyor. Bu reçete ile hastane içerisindeki Kitap Eczanesi'ne gelen çocuklar, kendi yaş gruplarına göre istedikleri hikaye kitaplarını ücretsiz alıyor. Projeyle şimdiye kadar 5 binden fazla çocuğa ulaşıldı.