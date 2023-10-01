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01 Ekim 2023 Pazar 07:57:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 07:57:00

Okulun maskotu kuzular

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Muş'un Yeşilce İlkokulu ve Ortaokul Müdürü Halis Şimşek'in okul bahçesinde beslediği kuzular, öğrencilerin maskotu haline gelirken atıl durumdaki 500 metrekare alanı ise tarıma kazandırdı.

Muş'un Yeşilce İlkokulu ve Ortaokul Müdürü Halis Şimşek, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için satın aldığı ve okul bahçesinde beslediği kuzular, öğrencilerin maskotu haline gelirken atıl durumdaki 500 metrekare alanı ise tarıma kazandırdı.

Sene başında kuzu aldıklarını belirten okul müdürü Halis Şimşek, çocuklar okula geldiğinde sevebilecekleri mutlu olabilecekleri bir şey olmasını istedikleri söyledi.

Etiketler : muş okul kuzu
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