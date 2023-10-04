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04 Ekim 2023 Çarşamba 07:22:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 07:22:00

Okulların mobilyası liselilerden

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Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri 3 yıl önceki depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden inşa edilen ya da güçlendirilen okulların mobilya ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.

Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri 3 yıl önceki depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden inşa edilen ya da güçlendirilen okulların mobilya ihtiyacını karşılamak için çalışıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Bu üretimi yapan okulumuz 4 milyon liraya yakın ciro yaptı. Hem öğrencilerimiz iş öğrenerek saha tecrübesi kazanmış oluyor hem de maaşlarını alarak çalışma hayatına girmiş oluyor" dedi.

Etiketler : Elazığ Mehmet Yiğit mobilya ihtiyacı
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