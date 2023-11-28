Okulları güzelleştiren Mavi Umutlar

Malatya'da bir grup genç aralarında kurdukları 'Mavi Umutlar' ekibi ile depremden etkilenen köy okullarında okuyan öğrenciler için kitap desteği sağladı. Gönüllüler, Şehit Mikail Yaşa İlk Okulu'nu ziyaret ederek çocuklara kitap dağıttı.

Burada çocuklarla da yakından ilgilenen gençler, palyaço gösterisi eşliğinde boyama kitapları, hikaye kitapları ve balon dağıttı. Etkinlikte eğlenen çocuklar kendilerini yalnız bırakmayan gönüllülere teşekkür ederken, etkinlik oynanan oyunlarla son buldu.