Okullarda peluş tehlike

ÇOCUKLAR BİRBİRİNİN BOĞAZINI SIKIYOR

Peluş oyuncak Huggy Wuggy karakteri, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların psikolojisini alt üst ediyor. Çocukların, uzun kollarından boyunlarına asarak okullara dahi götürdüğü bu oyuncak, aslında 12 yaş üzeri kişiler için geliştirilmiş bir korku oyunundan ortaya çıktı. Uzmanlar, veliler ve öğretmenlerden bu yıl sınıflarda boğaz sıkma davranışının arttığına dair yoğun şikayetler aldıklarını kaydederek, bu oyuncağın okullara girişinin engellenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Uzm. Psikolog Ramazan Saygı Şimşek, "Bu oyunun ana özelliği, oyundaki Huggy Wuggy karakterinin insanları, özellikle de çocukları boğazından sıkarak ya da keserek öldürmeye çalışması. Okullardan, eğitimcilerden çok sık mesajlar alıyoruz. Bununla ilgili vakalarımız arttı" dedi.

VELİLER NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA

Uzman Psikolog Ramazan Saygı Şimşek, "Okullar açıldığından bu yana çocuklar arasında boğaz sıkma davranışında patlama yaşanıyor. Her gün onlarca eğitimci ve veliden şikayet mesajları alıyoruz. CİMER'e de son haftalarda başvurular oldu bu konuda" derken Uzman Klinik Psikolog Aybüke Akdeniz ise bu oyuncağın kesinlikle evlere sokulmamasını, okula götürülmesinin de yasaklanması gerektiğini belirterek, "Oyuncağı bilmeyen çocuk da arkadaşlarından öğreniyor" diye konuştu.