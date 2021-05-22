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22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:30:00

Okulda tavşan sürprizi

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Öğretmenlerin okul bahçesinde beslediği 9 tavşan yavrusu özel öğrencilerin maskotu oldu.

Düzce'de beslediği 2 tavşanın bakımında zorlanan hayvansever, bahçesi müsait olan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğretmenlerinden destek istedi. Tavşanları alan öğretmenler, kısa süre sonra sürprizle karşılaştı.

Tavşanlardan biri dünyaya 9 yavru getirdi. Bakımları özenle yapılan tavşan yavrularının etrafta gezinmesi renkli görüntüler oluştururken, bu durum okuldaki özel öğrencilerin gelişimi üzerinde olumlu etkisi de olmaya başladı.

Etiketler : okul tavşan düzce
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