Okulda tavşan sürprizi

Düzce'de beslediği 2 tavşanın bakımında zorlanan hayvansever, bahçesi müsait olan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğretmenlerinden destek istedi. Tavşanları alan öğretmenler, kısa süre sonra sürprizle karşılaştı.



Tavşanlardan biri dünyaya 9 yavru getirdi. Bakımları özenle yapılan tavşan yavrularının etrafta gezinmesi renkli görüntüler oluştururken, bu durum okuldaki özel öğrencilerin gelişimi üzerinde olumlu etkisi de olmaya başladı.