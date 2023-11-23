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23 Kasım 2023 Perşembe 07:22:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 07:22:00

Okulda koridor konserleri

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Nevşehir Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Hasan Kılınçcı, teneffüslerde öğrencileriyle "koridor konserleri" veriyor.

Nevşehir Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Hasan Kılınçcı, günün stresini azaltmak için teneffüslerde öğrencileriyle "koridor konserleri" veriyor. Hem müziği seven öğrencilerinin öz güvenlerinin artmasını hem de teneffüse çıkanları eğlendirmeyi amaçlayan 29 yıllık öğretmen Kılınçcı, okulu bir yaşam alanına dönüştürdüğünü söylüyor.

Kılınçcı, Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirmek ve öğrencilerin okul aidiyetini güçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Her öğrencisinin en az bir enstrüman çalmayı bilmesini hedeflediğini kaydeden Kılınçcı, müziğin öğrencilerin hayatına olumlu yansıyacak, kişisel gelişimlerine katkı sunacak bir araç olduğunu ifade etti.

Etiketler : nevşehir müzik öğretmeni teneffüs konser
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