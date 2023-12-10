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10 Aralık 2023 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 07:45:00

Okula nefes oldular

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Artvin'de sadece iki öğrencisi olduğu için kapısına kilit vurulan köy okulu çocuk nüfusu artınca yeniden faaliyete geçti. 450 nüfuslu Güleş Köyü'ndeki ilkokul şimdi 21 öğrencisinin sesiyle şenleniyor.

TAŞIMALI EĞİTİM GÖRDÜLER

Artvin'in Ardanuç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta 450 nüfuslu Güleş köyündeki ilkokul, 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonrasında öğrenci yetersizliği nedeniyle atıl kaldı. Okulun 2 öğrencisi ise taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki okula devam etti. Köy sakinleri, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuk nüfusunun 6 yılda artması üzerine Güleş Köyü İlkokulu'nun yeniden açılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talepte bulundu.

ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ GELDİ

Okul, yapılan değerlendirmenin ardından tadilattan da geçirilerek eğitim öğretime dahil edildi. Üç öğretmenin görev yaptığı okulda, 6'sı okul öncesi olmak üzere 21 öğrenci eğitim görüyor. Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, "Öğretmenlerimiz gönüllü olarak tayinle geldiler, burada çocuklarımıza sahip çıktılar. Şehir okulunda çocuklarımıza sunduğumuz her şeyi buradaki çocuklarımıza da sunuyoruz" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Nurullah Demir, "Hepsi pırıl pırıl çocuklar. 8 üçüncü sınıf, 2 de dördüncü sınıf öğrencim var. Tüm öğrencilerimi yakından tanıyorum" dedi.

Öğrencilerden Ebrar Kara, "Sabah çok erken kalkmamıza gerek kalmıyor. Akşamları oyun oynamaya vaktimiz oluyor. Önceki sene okul servisiyle ilçeye gidiyordum" diye konuştu.

Kerem Demirci köydeki ortamın, ilçedeki okul ortamından daha güzel olduğunu, serviste harcadıkları zamanın da kendilerine kaldığını anlattı.

Yusuf Emin Yıldız "Burada derslerim geçen yıla göre daha iyi, daha iyi öğreniyorum. Huzurluyum ve muyluyum" diye konuştu.

Etiketler : artvin güleş köyü öğrenci okul öğretmen
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