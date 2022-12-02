‘Okula devam' sözü verdiler

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Okullarda Güvenli Ortam' projesi kapsamında 58 okulu ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Bu ziyaretler sırasında Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki 13 Kasım İlkokulu'nda çeşitli nedenlerle ilkokul eğitimini tamamlayamamış, ortaokul yaşına gelmiş çocuklara ayrı bir sınıf açıldığı görüldü. Polis ekipleri, çocuklardan okula devam etmeleri yönünde söz istedi; öğrenciler de takibe alındı. Sözlerini tutan öğrenciler, daha sonra kentteki bir eğlence merkezine götürüldü. Öğrenciler burada polisler ile birlikte çarpışan arabalara binip, keyifli vakit geçirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürü Özkan Kara, "13 Kasım İlkokulu'muzda öğretmenlerimizin gayreti ile çeşitli nedenlerle ilkokul çağını tamamlayamamış, ancak ortaokul çağına gelmiş çocuklarımıza ayrı bir sınıf açıldığını ve ders verildiğini gördük. Ziyarette çocuklardan eğitimlerine devam etmeleri yönünde söz aldık. Çocuklar da sözlerini tutunca, onları eğlenmeye getirdik. Meslektaşlarımız, çocuklarla birlikte eğlenceli bir gün geçirdik" dedi.