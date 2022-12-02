VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
AB'nin ardından G7 ve Avustralya'dan Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı
Musk, Twitter'ın Biden'ın oğlunun paylaşımlarını nasıl sansürlediğini ifşa etti
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor
HDP'den 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı!
FETÖ'cü Aytaç'tan kumpas itirafı: Biz yaptık
Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Şentop: Hafızlık toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Numan Kurtulmuş'tan 6'lı masaya: Herhangi bir ortak projeleri yok
Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur
FBI'dan açıklama: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi oluşturuyor
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Iğdır'da özel öğrenciler "empati kafe" projesiyle farkındalık oluşturdu
İsrail Filistinli tutuklu aktivisti sınır dışı etme kararını salı gününe erteledi
Afra'yı takipte
İlk kez ailesiyle
Mekan açtı
Yıllara meydan okuyor
02 Aralık 2022 Cuma 20:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 20:30:00

‘Okula devam' sözü verdiler

ABONE OL

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli nedenlerle ilkokulu bitiremeyen ancak söz verip, eğitimlerine devam eden ortaokul çağındaki öğrenciler, eğlence merkezine götürüldü. Öğrenciler burada polislerle birlikte, çarpışan arabalara binip, keyifli vakit geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Okullarda Güvenli Ortam' projesi kapsamında 58 okulu ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Bu ziyaretler sırasında Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki 13 Kasım İlkokulu'nda çeşitli nedenlerle ilkokul eğitimini tamamlayamamış, ortaokul yaşına gelmiş çocuklara ayrı bir sınıf açıldığı görüldü. Polis ekipleri, çocuklardan okula devam etmeleri yönünde söz istedi; öğrenciler de takibe alındı. Sözlerini tutan öğrenciler, daha sonra kentteki bir eğlence merkezine götürüldü. Öğrenciler burada polisler ile birlikte çarpışan arabalara binip, keyifli vakit geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürü Özkan Kara, "13 Kasım İlkokulu'muzda öğretmenlerimizin gayreti ile çeşitli nedenlerle ilkokul çağını tamamlayamamış, ancak ortaokul çağına gelmiş çocuklarımıza ayrı bir sınıf açıldığını ve ders verildiğini gördük. Ziyarette çocuklardan eğitimlerine devam etmeleri yönünde söz aldık. Çocuklar da sözlerini tutunca, onları eğlenmeye getirdik. Meslektaşlarımız, çocuklarla birlikte eğlenceli bir gün geçirdik" dedi.

Etiketler : tekirdağ okul emniyet
Menajerler estetik istiyor

Menajerler estetik istiyor
3 şehirde 3 konser

3 şehirde 3 konser
Gözaltı bandıyla güzelleşiyor

Gözaltı bandıyla güzelleşiyor
Hande'ye aşk itirafı

Hande'ye aşk itirafı
Herkes oynuyor

Herkes oynuyor
Sahne ücretleri abartılıyor

Sahne ücretleri abartılıyor
Sabra çok ihtiyacım var

Sabra çok ihtiyacım var
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Kedisi de tescillendi

Kedisi de tescillendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX