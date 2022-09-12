VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı
Amsterdam havalimanında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı
UAEA, Zaporijya'da güvenli bölge oluşturulması için taraflarla görüşmeye başladı
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor
AB, elektrik talebini düşürmeyi ve aşırı karları vergilendirmeyi planlıyor
Liralaşma Stratejisi'ne dair yazı kaleme aldı
Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edecekler için sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Grip aşıları bu ay içerisinde eczanelerde olacak
AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor
Türksat, 14 Eylül'de başlayacak Expo Tech'e iletişim desteği sağlayacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı
AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
Ukrayna tahılının ihracatı için anlaşma imzaladılar
"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya devam ediyoruz"
Bakan Akar'dan Pençe-Kilit açıklaması: 371 terörist etkisiz hale getirildi
Fuat Oktay: Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya...
Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı
Yerli teknoloji raylara iniyor
Batı'nın vize yaptırımları Türkiye'ye yaradı!
İmamoğlu'nun sözü balon olup uçtu!
Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlıyor
12 Eylül 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 17:30:00

Okul duvarına hayalleri resmetti

ABONE OL

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen İnci Görgün, görevli olduğu kırsal mahalledeki Kesmekaya İlkokulu'nun dış cephesini ve sınıflarını boyadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen İnci Görgün, görevli olduğu kırsal mahalledeki Kesmekaya İlkokulu'nun dış cephesini ve sınıflarını boyadı.

Tatil dönüşü öğrencilerine sürpriz yapmak istediğini söyleyen İnci Öğretmen "Duvarları çocuklarımın hayalleri gibi güzelleştirip renklendirmek istedim" dedi.

Sınıf öğretmeni İnci Görgün, okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerle okul binasının dış cephesi ve sınıflarını boyadıklarını anlatan Görgün, şöyle konuştu: "Okulumuzun duvarlarını çocuklarımın hayalleri gibi güzelleştirip renklendirmek istedim. Binamızı boyarken çok eğlendik, boyamaya sevgimizi, emeğimizi ve azmimizi kattık ve bunları yaparken de çocuklarla beraber eğlendik. Yeni eğitim-öğretim yılı yakında başlayacak ve istedim ki çocuklarımız bu yıl daha güzel bir sınıfta daha güzel bir okulda eğitim alsın. Bunun için de okulumuzu renklendirdik. Eminim ki çocuklarım geldiklerinde gördükleri renkler karşısında daha heyecanlı, mutlu ve umutlu olacaklar. Çocuklarımızın hayallerindeki renkleri biz okulumuzun duvarlarına nakşettik. Amacımız çocuklarımızın hayal güçlerinin daha geniş olması ve bu renkleri hayatlarına yansıtmalarıdır. Umarım yeni eğitim-öğretim dönemi hepimize güzellikler getirir." Okul binasındaki boyanın eskidiğini söyleyen 3. sınıf öğrencisi Eyyüp Küntaş ise boyama yaparken çok eğlendiklerini dile getirdi. 4. sınıf öğrencisi Sırma Kaylan da "Okulumuzun boyanması gerekiyordu, öğretmenimizle beraber boyama yaptık. Hem eğlendik hem sınıflarımızı boyamış olduk. Okulumuz yenilendi, teşekkür ediyorum." dedi.

Etiketler : Okul duvarına hayalleri resmetti Siverek ilçesi Kesmekaya İlkokulu
Alışverişte dahi elini bırakmadı

Alışverişte dahi elini bırakmadı
ABD'de ‘Alev Alev'

ABD'de ‘Alev Alev'
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Anne-oğul sahnede

Anne-oğul sahnede
Altın Ebru

Altın Ebru
‘Senden Daha Güzel' hüsranı

‘Senden Daha Güzel' hüsranı
Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır

Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
3 kişilik hayat

3 kişilik hayat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes