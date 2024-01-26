Oklarını olimpiyat için atıyor
Okçuluk sporunda şampiyonluklar kazanan Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ile Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyatları'nda temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.
Türkiye'de milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat ve dünya şampiyonu olmasının ardından okçuluğa ilgi her geçen gün artıyor. Henüz 7 yaşındayken "çelimsiz" diye kabul edilmemesine rağmen 9 yaşındayken başlayabildiği okçuluk sporunda şampiyonluklar kazanan Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ile Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyatları'nda temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.