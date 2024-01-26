Oklarını olimpiyat için atıyor

Türkiye'de milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat ve dünya şampiyonu olmasının ardından okçuluğa ilgi her geçen gün artıyor. Henüz 7 yaşındayken "çelimsiz" diye kabul edilmemesine rağmen 9 yaşındayken başlayabildiği okçuluk sporunda şampiyonluklar kazanan Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ile Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyatları'nda temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.