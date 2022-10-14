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14 Ekim 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 16:00:00

Ojeli eller dünyaları kaldırıyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamp yapan 23 yaş altı halter bayan milli takımı 14 Ekim 2022 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası'na iddialı şekilde hazırlanıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamp yapan 23 yaş altı halter bayan milli takımı 14 Ekim 2022 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası'na iddialı şekilde hazırlanıyor. Kendisinden iki kat fazla ağırlığı rahatlıkla kaldırabilen Atom Karınca lakaplı 44 kiloluk rekortmen Cansu Bektaş, "Bu yarışmada da Avrupa rekoru kıracağım. Koparma ve silkme toplamda. En büyük hedefim 2024 olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.

6 yıldır milli kampta ve çok sayıda dereceye sahip olduğunu ifade eden Sara Yenigün, "Öncelikle Avrupa şampiyonasında iyi dereceler elde ederek Kolombiya'ya gidebilmek. Hepimizin hedefi zaten olimpiyatlara katılarak madalya alabilmek. Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımızla çok çalışarak kendimize olimpiyat yolunda Kolombiya olimpiyat seçmelerine katılabilmek" diye konuştu.

Antrenör Meliha Sarıkoca: "Hepsinden şampiyonluk bekliyorum"

Sporcularının hepsinin birer madalya avcısı olduğunu ve hepsinden altına madalya ve rekor beklediğini ifade eden 23 Yaş Altı Bayan Halter Milli Takım Antrenörü Meliha Sarıkoca, "10 Eylül'den beri burada 23 yaş altı gençlerle Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İlk kez Türkiye'de bir ilçe belediyesi, Nazilli Belediyesi tüm kampın masraflarını karşılayarak burada bizleri ağırladı. Bu nedenden dolayı, emeği geçen Nazilli Belediyesine ve tüm Nazilli halkına teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok sıcak davrandılar, halkımızda her gördüğü yerde bizlere başarılar diliyor, bizleri motive etmeye çalışıyorlar, bu konuda da hepsine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hepsi şampiyonluk için buradalar, ikinciliği bile düşünmüyoruz. Devletimize, Milletimize teşekkür ediyoruz bizlere bu imkanları verdikleri için, buradaki tüm sporcularımız şampiyonluk için, İstiklal Marşımız için ve bayrağımızı göklere çektirmek için uğraşıyor. Gerçekten ağır bir spor yapıyoruz. Ama çocuklarımız mutlular, çünkü güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Kamp süresince ilk kafilemiz 14 Ekim'de yola çıkarak Arnavutluk Tiran'da yapılacak müsabakalara katılacak. 14 Ekim'de gidecek olacak kafilemizde 4 sporcu ve 1 antrenörümüz var. Onların hepsinden birincilik bekliyoruz hatta içlerinde rekor kıracak sporcularımız da var. İkinci kafilemiz de 19 Ekim'de yola çıkacak. Giden çocuklarımız yine Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalyaları ve rekorları olan sporcularımız. Üçüncü kafilemiz de en son giden kafilemiz olacak. Onlar da bizim ağır sıkletlerimiz. Onlardan da şampiyonluk bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Ojeli eller dünyaları kaldırıyor Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Meliha Sarıkoca
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