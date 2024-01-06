Öğretmenlerden tadilat

Muş'un Bulanık ilçesinde meslek lisesi öğrencileri ve öğretmeler, gönüllü olarak gittikleri 23 köy okulunun bakım ve onarımını yaptı. Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından mobilya, metal, elektrik ve bilişim bölümlerindeki öğretmen ve öğrencilerinden oluşan "Mobil Onarım Ekibi" kuruldu.



Köy okullarından gelen talep doğrultusunda yola çıkan ekip, gönüllü olarak gittikleri okullarda küçük onarımları yapmaya başladı. Kilometrelerce yol kat eden Mobil Onarım Ekibi, 23 okuldaki eksiklikleri giderdi. Son durakları Olurdere köyü olan ekip, sıra, masa, priz, mobilya, elektrik tesisatı, pencere ve kapıların bakım onarımını yaptı.