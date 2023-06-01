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01 Haziran 2023 Perşembe 07:44:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 07:44:00

Öğretmeni anısına dron tasarladı

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Adıyaman'da Teknokent Koleji'nde okurken meslek öğretmeni Eyüp Aşkın'ın önerisiyle 'Quadcopter drone' yapıp TEKNOFEST'te katılma kararı alan Yuşa Tunahan Meriç, depremde öğretmenini kaybetmesine rağmen bu hayalinden vazgeçmedi.

Adıyaman'dan, 6 Şubat'taki depremin ardından ailesiyle Elazığ'a giden 15 yaşındaki Yuşa Tunahan Meriç, depremde kaybettiği öğretmeni anısına güneş panelli dron yaptı. Meriç, "Nemrut kopter" adını verdiği dronu geliştirip TEKNOFEST'e katılmayı hedefliyor.

Etiketler : Öğretmeni anısına dron tasarladı Adıyaman TEKNOFEST
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