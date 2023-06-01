Öğretmeni anısına dron tasarladı
Adıyaman'da Teknokent Koleji'nde okurken meslek öğretmeni Eyüp Aşkın'ın önerisiyle 'Quadcopter drone' yapıp TEKNOFEST'te katılma kararı alan Yuşa Tunahan Meriç, depremde öğretmenini kaybetmesine rağmen bu hayalinden vazgeçmedi.
Adıyaman'dan, 6 Şubat'taki depremin ardından ailesiyle Elazığ'a giden 15 yaşındaki Yuşa Tunahan Meriç, depremde kaybettiği öğretmeni anısına güneş panelli dron yaptı. Meriç, "Nemrut kopter" adını verdiği dronu geliştirip TEKNOFEST'e katılmayı hedefliyor.