Öğretmenden keçi operasyonu

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde kayalıklarda mahsur kalan keçi, beden eğitimi öğretmeni tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.



Yalçın Yıldız "Normalde her geldiğimde bal çıkartıyorduk bu sefer ise keçi operasyonu vardı. 3 gün boyunca keçi mahsur kalmıştı kayanın ortasında, kayaların yüksekliği yaklaşık olarak 150 metre vardı" dedi.