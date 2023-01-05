Öğretmenden keçi operasyonu
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde kayalıklarda mahsur kalan keçi, beden eğitimi öğretmeni tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde kayalıklarda mahsur kalan keçi, beden eğitimi öğretmeni tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Yalçın Yıldız "Normalde her geldiğimde bal çıkartıyorduk bu sefer ise keçi operasyonu vardı. 3 gün boyunca keçi mahsur kalmıştı kayanın ortasında, kayaların yüksekliği yaklaşık olarak 150 metre vardı" dedi.
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