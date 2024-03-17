Öğretmen yönetmen, öğrenciler oyuncu

Sinop Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yapan Celal Şahbenderoğlu, iki yıl önce bir film çekmeye karar verdi. "Ah şu gençler vizyon" adlı filminin oyuncu kadrosunu öğrencilerinden oluşturan Şahbenderoğlu, filmin senaristliğini, yönetmenliğini ve kameramanlığını üstlendi. 10 öğrencinin oyunculuk becerilerini sergilediği filmin, mayıs ayında okulun yıl sonu etkinliğinde gösterime sunulması planlanıyor.