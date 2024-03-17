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17 Mart 2024 Pazar 08:06:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 08:06:00

Öğretmen yönetmen, öğrenciler oyuncu

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Sinop Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Şahbenderoğlu, iki yıl önce bir film çekmeye karar verdi.

Sinop Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yapan Celal Şahbenderoğlu, iki yıl önce bir film çekmeye karar verdi. "Ah şu gençler vizyon" adlı filminin oyuncu kadrosunu öğrencilerinden oluşturan Şahbenderoğlu, filmin senaristliğini, yönetmenliğini ve kameramanlığını üstlendi. 10 öğrencinin oyunculuk becerilerini sergilediği filmin, mayıs ayında okulun yıl sonu etkinliğinde gösterime sunulması planlanıyor.

Etiketler : celal şahbenderoğlu ah şu gençler vizyon film öğretmen öğrenci
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