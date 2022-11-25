Öğretmen Nur, soba yakıyor okulun temizliğini yapıyor
Hakkari Yüksekova'nın Akalın köyüne atanan sınıf öğretmeni Nur Banu Aydaş, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.
Düzce'den 4 yıl önce Hakkari Yüksekova'nın Akalın köyüne atanan sınıf öğretmeni Nur Banu Aydaş, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Nur öğretmen, odun toplayıp sınıftaki sobayı yakıyor ve sınıfları temizlemesi de büyük takdir topluyor.
Babasının evindeyken hiç soba yakmadığını belirten Aydaş, çocukların üşümemesi için öğretmen olarak görev yaptığı okulda soba yakmayı öğrendiğini söyledi. Aydaş "Çocuklarınız bu kapıdan girdikten sonra bizlerin çocukları oluyor" diye konuştu.
Nur Banu Aydaş, "Yüksekova'da 4 yıldır görev yapıyorum ve Düzceliyim. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için buradayız" dedi.
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