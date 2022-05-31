ÖNCELERİ ÇEKİNGEN HALLERİ VARDI



İki yaşından bu yana özel eğitim alan otizmli Çınar Yaşar'ın hayatı üç yıl önce tanıştığı Gamze Öğretmen ile değişti. İki okul ve üç öğretmen değiştiren Çınar, önceleri çekingen davranırken, şimdi ise isteklerini rahatça ifade edebiliyor. Eskişehir Osmangazi İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yaparken Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Gazi Mahmut İlkokulu'na ataması yapılan Gamze Çimen'den ayrılmak istemeyen çocukları Çınar için Yaşar Ailesi de Uzunköprü'ye taşındı.

Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Çimen "Çınar'ın bir bakışından ne istediğin anlıyorum" dedi.

'GAMZE ÖĞRETMENİ BIRAKAMAYIZ'



Anne Gülden Yaşar, "Hiç düşünmeden Gamze Öğretmen'in arkasından yollara düştük geldik. Babasıyla ben Çınar'ın geleceğini çok önemsiyoruz. Hani okula gidip vakit geçirip gelsin değil bizim için. O yüzden eğitimin en iyi en kaliteli şekilde alınması gerektiği taraftarıyız. Zaten Özel Eğitim Öğretmenleri ile ailelerin aralarının bence çok iyi olması gerekiyor ki çocuğa bir faydası dokunsun. Aynı dili konuşabiliyor olmaları gerekiyor. Yani bu sebeple Gamze Öğretmen'i bırakmayacağız" dedi.