Öğrencileri için tatil yapmadı

Yaz tatilinde memleketine gitmeyerek Hakkari'de kalan Türkçe öğretmeni Çağlar Gülgen, destekleme ve yetiştirme kursunda gelecek yıl Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınava katılacak öğrencilerine ders anlatıyor.



Manisalı öğretmen Çağlar Gülgen "Öğretmenlik gönül işidir. Severek yapmıyorsan karşındakine bir şey veremezsin. Öğrencilerimle çok iyi iletişim kuruyorum. Onlar beni seviyor, ben de onları seviyorum" diye konuştu.